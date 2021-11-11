Кличко розповів про курйоз із британським прем'єром

Про курйозний випадок із британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном розповів мер Києва Віталій Кличко. Він відповідав на запитання, чим відрізняються західні політики від українців, повідомляє Україна 24.

"Вони більш прості, більш доступні, більш відкриті. З Борисом Джонсоном ми познайомилися, коли він був мером Лондона. Щоб бути ближчим до людей, — я не знаю, чи це був піар-хід, — але не одну ніч він проводив у нічліжках і ночував з простими людьми, дізнатися про їхні потреби... Я пам'ятаю нашу зустріч, приїхали до нього в офіс. Він сидить на стільці, розгойдується, розгойдується, в один момент бах! І стирчать ноги з-за стільця, обтрусився, каже "вибачте" і продовжує далі говорити. Таких прикладів досить багато" , — сказав він.