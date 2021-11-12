Петраков прокоментував нічию з Болгарією

Наставник збірної України Олександр Петраков відреагував на нічию своєї команди у контрольному матчі проти Болгарії, повідомляє УНІАН.

Слова 64-річного фахівця наводить Ютуб телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Мені дуже сподобалася гра збірної України. Я всім задоволений, задоволений хлопцями. Це його величність футбол. Тим він і чудовий. Було багато моментів, але їх не використали. Претензій немає. 36 ударів? Такого у збірній у мене не було. Я ніколи не кажу, що нам не щастить. Це суто технічна майстерність футболістів" , - сказав тренер.

Також Петраков додав:

"Я перейшов на іншу схему, але задоволений. Я маю змінюватися, бо мало часу провів у збірній. Заплутати Боснію цим неможливо, бо зараз такий час, що всі дивляться матчі, усі бачать поєдинки в інтернеті. Нікого не обдурити".

"Звичайно, хочеться, щоб був позитивний результат у Боснії. Зробимо все для перемоги у Боснії. Дай Боже, щоб голи залишили на Боснію" , - підбив підсумки керманич "жовто-синіх".

Україна - Болгарія: підсумки матчу