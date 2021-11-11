Запаси газу: чи вистачить Україні на опалювальний сезон

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу на опалювальний сезон. Він запевнив, що навіть у разі "жорсткого" варіанту, його в країні достатня кількість, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"У нас є запаси газу. Газу у нас є на сьогодні 17, 6 млрд кубометрів в сховищах. З них 1,4 млрд - це той газ, який належить нерезидентам і може бути ними забраний з України" , - повідомив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що навіть у разі холодів, газу в Україні вистачить на весь сезон.