Влада Києва виділила 2 млрд, щоб не підвищувати тарифи

Влада Києва виділила 2 млрд грн, щоб покрити різницю вартості газу теплопідприємствам і не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Столиця виділила 2 мільярди гривень з бюджету міста, щоб покрити різницю вартості газу теплопідприємствам, щоб у цей опалювальний сезон тарифи на тепло та гарячу воду для населення не підвищувалися. Але ми маємо іншу критичну ситуацію. Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств "Країни на 10 недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, у разі великих морозів, може призвести до віялових відключень, чого не було багато років", - заявив міський голова Віталій Кличко.