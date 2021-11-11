Правоохоронці затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Правоохоронці затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

У Києві затримали 65-річного громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку, повідомляє УНІАН.

За даними пресслужби﻿ Національної поліції, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, фігуранта розшукували за підозрою у шахрайстві.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії та, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тис. євро на рахунок іншої установи, що не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його у розшук.

Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну і мешкав у Києві.

Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування і затримали розшукуваного.

На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу його екстрадицію. За вчинення вказаних злочинів, згідно із законодавством ФРН, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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