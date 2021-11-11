Туреччина замовила в України двигуни для безпілотників

Турецький виробник бойових безпілотників компанія Baykar Makina підписала контракт на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф з українською компанією Івченко-Прогрес для дронів Bayraktar MİUS, повідомляє Корреспондент.

"На другий день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф із провідною українською компанією Івченко-Прогрес для нашого проекту MİUS (бойова безпілотна авіаційна система - ред.)" , - йдеться у повідомленні пресслужби Baykar Makina у четвер, 11 листопада.

Як уточнює Defence Express, йдеться про міжнародну виставку озброєнь SAHA, яка проходить у Стамбулі. Нові турецькі безпілотні винищувачі мають піднятися у небо вже 2023 року. Журналісти вважають, що спочатку українське підприємство розроблятиме двигуни для передсерійних машин, а після успішного проходження всіх випробувань їх постачатимуть масово.

АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун із форсажною камерою. Він призначений для сучасних надзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків із помірними надзвуковими швидкостями. Безпілотний винищувач MIUS повинен мати швидкість близьку до надзвукової, робочу стелю висоти до 12 кілометрів та можливість підйому 1 тонни ракетного озброєння.