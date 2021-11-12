12 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією, повідомляє УНІАН.

У США - День Елізабет Кеді Стентон, День французького сендвіча, День піци з усім підряд крім анчоусів, День декоративних мишей і щурів, День "Щасливої години", День "Курячого бульйону для душі", в Індонезії - День батька, День здоров'я, в Азербайджані - День Конституції, в Тайвані - День культурного ренесансу, День лікаря, на Коморських островах - День махоре, в Мексиці - День народження Хуани Інес де ла Крус.

Пам'ятні дати 12 листопада, річниці та події

12 листопада 1717 німецький алхімік, лікар, механік і легендарний шахрай-авантюрист Йоганн Ернст Еліас Бесслер-Орфіреус (1680-1745) у присутності відомих фізиків продемонстрував своєму покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельському (1670-1730) винайдений ним "вічний двигун". Все було обставлено дуже солідно. Бесслер-Орфіреус запустив свій "винахід".

Після запуску машини її замкнули, а перевіривши через два тижні, переконалися, що двигун обертається з колишньою швидкістю. Через два місяці перевірку повторили. Колесо як і раніше оберталося, а швидкість не знизилася ні на оборот. Коли про це дізналася широка громадськість – слава Орфіреуса прогриміла по всій Європі. Але секрет свого пристрою він ретельно приховував. Свій "вічний двигун" винахідник хотів продати за сто тисяч талерів (близько двох з половиною мільйонів доларів за сучасним курсом) і нікому не погоджувався розкрити секрет винаходу до продажу.

При найменшій підозрі, при найменшому натяку на те, що секрет хочуть викрасти, Йоганн Бесслер знищував креслення і прототипи і переїжджав в інше місто. Не дивно, що багато хто вважав його шахраєм або божевільним. За сім років активних експериментів (1712-1719) Бесслер побудував більше трьохсот прототипів двох моделей "вічного двигуна". У перших прототипах колесо оберталося тільки в одну сторону, і, щоб його зупинити, потрібно докласти значних зусиль, в пізніх - вал міг крутитися в будь-якому напрямку і зупинявся досить легко. Будь-яка з конструкцій Безслера не просто перебувала на енергетичному самозабезпеченні.

Енергії вистачало і на те, щоб виконувати якусь роботу: наприклад, піднімати тяжкості. У 1727 році його служниця заявила, що всі механізми Безслера приводилися в рух вручну. Пізніше її свідчення були визнані недостовірними, але репутація винахідника була безповоротно загублена. У наступні роки всі спроби винахідника продати своє творіння, замаскувавши його під більш звичні для обивателя пристрої, успіху не мали. Чи був Безслер шахраєм, геніальним інженером або божевільним, вже не дізнатись. Принципи дії його двигунів точно не відомі. Проте, і сьогодні багато хто вірить, що Йоганну Бесслеру вдалося на початку вісімнадцятого століття побудувати "вічний двигун", таємниця якого канула в літа.

У 1784 році в Оксфорді піднявся в повітря на шарльєрі - так називали аеростати з оболонками, наповненими воднем - Джеймс Садлер. Він став першим англійським аеронавтом.

У 1847 році відбулася перша громадська демонстрація використання хлороформу як анестезуючої речовини. Це зробив вчений Джеймс Сімпсон з Університету Единбурга.

У 1859 році в Парижі цирковий артист Жюль Леотар вперше показав номер на повітряній трапеції.

У 1910 році був зафіксований перший кінотрюк - каскадер стрибнув в Гудзон з палаючої повітряної кулі.

У 1933 році була опублікована перша фотографія передбачуваного Лох-неського чудовиська.

У 1952 році на семиметровому шлюпі "Фелісіті Енн" вирушила в плавання Енн Девісон - перша жінка, яка зможе поодинці перетнути Атлантичний океан.

У 1957 році у Великобританії "Управління пошт і телеграфу" оголосило про плани введення поштових індексів.

У 1980 році американська автоматична міжпланетна станція "Вояджер-1", відправлена в космос 5 вересня 1977 року, перетнула орбіту Сатурна, проходячи від нього на відстані 124 000 км і в 4500 км від його супутника Титана.

У 1989 році відбувся політ першого вертольота, побудованого з композитних матеріалів і приводиться в дію м'язовою силою людини - "Да Вінчі III".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 листопада вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Єгейського, і його сестри-мучениці Зіновії. Інші назви свята: "3іновий", "День Зиновія", "Синіцин день".

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не тримати зла на людей. У цей день слід все пробачити. Також не можна лаятися, інакше залишитеся без удачі. Не відмовляйте людям, якщо у вас попросили солі.

Прикмети на 12 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

синички зграєю прилетіли до будинку - чекайте морозів;

з неба сиплеться крупа - скоро вдарить сильний мороз;

птахи кору дерев клюють - до дощу і вогкості.

Іменини 12 листопада

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева