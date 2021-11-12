Україна фактично втягнута в енерговійну - Міненергетики

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що наразі Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу" , - заявив заступник міністра в етері ток-шоу "Право на владу".

Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.