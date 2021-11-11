Зеленський затвердив закон про енергоефективність

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність", який 21 жовтня цього року ухвалив Парламент, повідомляє Укрiнформ.

Основна ціль закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Цей закон закладає фундамент для фінансування державних програм енергоефективності. Так, прикінцевими положеннями закону зазначено:

щорічно передбачати у проєкті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету;

доручити Уряду розробити і затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО-договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проєктами становить 35%.

Серед вагомих положень закону є такі:

квитанції на оплату послуг з розподілу природного газу будуть містити у тому числі інформацію про енергоефективні заходи;

великі підприємства зобов‘язані раз на 4 роки проводити енергоаудит, якщо не запроваджено сертифіковану систему енергетичного або екологічного менеджменту. Це сприятиме оптимізації витрат на енергоспоживання;

органи державної влади та місцевого самоврядування мають купувати обладнання, що відповідає найвищому класу енергоефективності.

Використання саме такого обладнання дозволить надалі заощадити більше коштів, аніж закупівля техніки, що не є енергоефективно.