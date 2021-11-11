Україна домовляється з Катаром про поставки скрапленого газу

Україна веде переговори з Катаром стосовно прямого постачання скрапленого газу. Про це під час ефіру програми "Право на владу" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, повідомляє Укрінформ.

"Ми дійсно працюємо над прямим контрактами з Катаром. Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо" , - сказав Немчинов.

За його словами, "блакитне паливо" з Катару буде постачатися через польські LNG-термінали. Заступник міністра зауважив, що для цього ще треба збільшити пропускну спроможність для транспортування газу з Польщі.