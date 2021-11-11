Глава УГКЦ обговорив із Папою Римським ситуацію в Україні

Папа Римський Франциск прийняв на аудієнції главу УГКЦ Святослава Шевчука, під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі. Про це йдеться на інформаційному ресурсі УГКЦ, повідомляє Українська правда.

Важливу увагу під час розмови було приділено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії. Блаженніший Святослав розповів Римському Архієрею, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими".

"Невелика олігархічна група збагачується шляхом знищення малого та середнього бізнесу, по суті зникає середній клас, зубожіння нар оду відбувається швидкими темпами, люди бояться зими, зростають ціни. Особливе загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року" , - зазначив голова УКГЦ.

Крім того, Святослав Шевчук торкнувся теми еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхало близько 10 мільйонів людей.