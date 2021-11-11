Кабмін доручив "Нафтогазу" щорічно збільшувати газовидобування

Кабінет Міністрів поставив перед НАК "Нафтогаз України" завдання щорічно збільшувати видобуток газу на 10%.﻿ Про це під час ефіру програми "Право на владу" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Нафтогаз має сьогодні чітку ціль збільшити видобуток українського газу і кожен рік має на 10% плюсувати" , - сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що вже підписано 8 угод про розподіл продукції з 4 українськими підприємствами та стількома ж іноземними, ще 3 такі угоди погоджені Кабміном. За словами урядовця, це дозволить мати достатньо свого газу, щоб "без стресу входити в опалювальний сезон".