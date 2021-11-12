Саакашвілі у тюремній лікарні зазнає психологічного тиску - адвокат

Один з адвокатів експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, Шота Тутберідзе заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Положення Міхеїла Саакашвілі там дійсно не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включаючи відчуття фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним" , - сказав адвокат у четвер в етері грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених. Тутберідзе припустив, що після втручання Держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили "жорсткі заяви" щодо прав Саакашвілі, це припинилося.

"Після цього припинився цей так званий галас" , - зазначив він.

Тим часом за твердженням адвоката, Саакашвілі змушений перебувати в палаті із закритими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його у палаті, вікна якої виходять на бік корпусу ув'язнених.

"Практично він не бачить сонячне світло" , - зазначив адвокат.

За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу "нелюдського поводження" з їхнім підзахисним.