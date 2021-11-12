Поїздка Зеленського до Оману не принесла інвестицій в Україну - НБУ

У 2020 році Україна не отримувала жодних інвестицій з Оману. Така сама ситуація і в першому півріччі 2021-го, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані Національного банку України. Під час візиту до країни український президент Володимир Зеленський проводив офіційні зустрічі.

Глава держави відвідав Оман на початку січня 2020 року. Спочатку Зеленський заявив, що поїздка була приватною та оплачена його сім'єю, а під час перебування він також налагоджував відносини між державами.

Потім пресслужба Офісу президента уточнила, що глава держави обговорював торговельно-економічні відносини та інвестиції в нашу країну, в чому Оман "був зацікавлений".

Там він зустрічався з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду та міністром закордонних справ.