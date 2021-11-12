У Луцьку пройде нарада з приводу мігрантів
У Луцьку на вихідних пройде нарада на міністерському рівні щодо ситуації з мігрантами. На ньому також будуть присутні посли деяких європейських країн. Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" секретар РНБО Олексій Данілов.
"За нашими розвідданими, на території Білорусі вже знаходиться 15 000 мігрантів. У нас відбулися дві великі наради, потім був звіт президенту", - заявив Данілов.
Він повідомив, що у неділю, 14 листопада, має відбутися нарада з питань мігрантів у Луцьку.
"Братимуть участь щонайменше 3 міністри, ми на нараду запрошуємо послів Польщі та Литви. Будемо обговорювати, як відповідати на ці виклики", - додав секретар РНБО.