У Луцьку пройде нарада з приводу мігрантів

У Луцьку на вихідних пройде нарада на міністерському рівні щодо ситуації з мігрантами. На ньому також будуть присутні посли деяких європейських країн. Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" секретар РНБО Олексій Данілов.

"За нашими розвідданими, на території Білорусі вже знаходиться 15 000 мігрантів. У нас відбулися дві великі наради, потім був звіт президенту" , - заявив Данілов.

Він повідомив, що у неділю, 14 листопада, має відбутися нарада з питань мігрантів у Луцьку.