ДБР вручило Медведчуку нову підозру

Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді, представники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора України вручили нову підозру, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив адвокат підозрюваного Каміль Кирпічов на пресконференції в агенції Інтерфакс-Україна.

Нову підозру депутату ОПЗЖ вручили у зв'язку із закінченням 12 листопада терміну попереднього запобіжного заходу. Невдоволення адвоката викликав намір українських правоохоронців із ДБР та прокуратури продовжити проросійському політику Медведчуку носіння електронного браслета.

"Цей браслет влада хоче одягнути з однією метою, щоб його принизити і чинити на нього тиск", — пожалівся Кирпічов.