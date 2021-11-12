У Харкові на місці ДТП з підлітками збили поліцейського

На проспекті Науки в Харкові, де раніше у четвер позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох дітей, інший автомобіль близько 17:00 скоїв наїзд на поліцейського, який патрулював місце події, повідомляє Дзеркало тижня.

В результаті з травмами госпіталізували патрульного поліцейського та жінку-водія.

"За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водій легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції. Внаслідок ДТП травмувалися поліцейський та водій автомобіля Mazda. Постраждалих доставлено до медичного закладу" , - розповіли в поліції.

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Усі обставини ДТП з'ясовуються.