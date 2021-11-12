Топ-20 найобговорюваніших криптовалют

Криптовалюта-мем Shiba Inu у жовтні стала найбільш обговорюваним криптоактивом у соцмережі Twitter. Вона обійшла не лише свого "собачого" суперника Dogecoin, а й навіть першу криптовалюту Bitcoin, повідомляє Обозреватель.

Як свідчать дані аналітичної платформи ICO Analytics, цього місяця на Shiba Inu припадало 22% від згадок про всі криптоактиви. Таким чином, жодна інша криптовалюта навіть близько не змогла наблизитися до цього токену за популярністю в Twitter.

У жовтні Shiba Inu піднявся у рейтингу згадуваності одразу за п'ять позицій - у вересні токен посідав лише шосте місце. Загалом топ-20 найпопулярніших криптовалют виглядають так:

Shiba Inu (SHIB) – 22%;

Ethereum (ETH) – 8,1%;

Bitcoin (BTC) – 7,2%;

Dogecoin (DOGE) – 4,8%;

SafeMoon – 4,6%;

Solana (SOL) – 3,8%;

Cardano (ADA) – 2,9%;

Binance Coin (BNB) – 2,8%;

Moonriver (MOVR) – 2,6%;

Polkadot (DOT) – 2,3%;

Ripple (XRP) – 2,0%;

Dogelon Mars (ELON) – 1,6%;

Terra (LUNA) – 1,4%;

Fantom (FTM) – 1,4%;

Tether (USDT) – 1,3%;

Polygon (MATIC) – 1,3%;

PancakeSwap (CAKE) – 1,2%;

Elrond (EGLD) – 1,2%;

Avalanche (AVAX) – 1,1%;

Chainlink (LINK) – 1,1%.

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Про інтерес криптоспільноти до Shiba Inu свідчить і те, що на офіційний акаунт токена в Twitter підписано 1,9 млн користувачів. Водночас за другою сторінкою по капіталізації криптовалюти Ethereum стежать 1,8 млн.

Інтерес до Shiba Inu міг бути спричинений увагою з боку мільярдера Ілона Маска. 18 жовтня він опублікував на своїй сторінці у Twitter зображення "запуску" токена на Місяць. Після цього курс криптовалюти зріс із $0,000026 до $0,000044.

Цікаво, що 70,5% токенів SHIB, які перебувають в обігу, контролюються всього вісьмома обліковими записами - так званими китами. А 41% із них належать одній людині.

За даними криптовалютної біржі WhiteBIT, станом на 12 листопада курс SHIB становить $0,00005096. За добу цей показник знизився на 5,8%.