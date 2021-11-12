Топ-20 найобговорюваніших криптовалют
Криптовалюта-мем Shiba Inu у жовтні стала найбільш обговорюваним криптоактивом у соцмережі Twitter. Вона обійшла не лише свого "собачого" суперника Dogecoin, а й навіть першу криптовалюту Bitcoin, повідомляє Обозреватель.
Як свідчать дані аналітичної платформи ICO Analytics, цього місяця на Shiba Inu припадало 22% від згадок про всі криптоактиви. Таким чином, жодна інша криптовалюта навіть близько не змогла наблизитися до цього токену за популярністю в Twitter.
У жовтні Shiba Inu піднявся у рейтингу згадуваності одразу за п'ять позицій - у вересні токен посідав лише шосте місце. Загалом топ-20 найпопулярніших криптовалют виглядають так:
- Shiba Inu (SHIB) – 22%;
- Ethereum (ETH) – 8,1%;
- Bitcoin (BTC) – 7,2%;
- Dogecoin (DOGE) – 4,8%;
- SafeMoon – 4,6%;
- Solana (SOL) – 3,8%;
- Cardano (ADA) – 2,9%;
- Binance Coin (BNB) – 2,8%;
- Moonriver (MOVR) – 2,6%;
- Polkadot (DOT) – 2,3%;
- Ripple (XRP) – 2,0%;
- Dogelon Mars (ELON) – 1,6%;
- Terra (LUNA) – 1,4%;
- Fantom (FTM) – 1,4%;
- Tether (USDT) – 1,3%;
- Polygon (MATIC) – 1,3%;
- PancakeSwap (CAKE) – 1,2%;
- Elrond (EGLD) – 1,2%;
- Avalanche (AVAX) – 1,1%;
- Chainlink (LINK) – 1,1%.
Про інтерес криптоспільноти до Shiba Inu свідчить і те, що на офіційний акаунт токена в Twitter підписано 1,9 млн користувачів. Водночас за другою сторінкою по капіталізації криптовалюти Ethereum стежать 1,8 млн.
Інтерес до Shiba Inu міг бути спричинений увагою з боку мільярдера Ілона Маска. 18 жовтня він опублікував на своїй сторінці у Twitter зображення "запуску" токена на Місяць. Після цього курс криптовалюти зріс із $0,000026 до $0,000044.
Цікаво, що 70,5% токенів SHIB, які перебувають в обігу, контролюються всього вісьмома обліковими записами - так званими китами. А 41% із них належать одній людині.
За даними криптовалютної біржі WhiteBIT, станом на 12 листопада курс SHIB становить $0,00005096. За добу цей показник знизився на 5,8%.