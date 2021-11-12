Анджей Дуда прибув на кордон із Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав кордон із Білоруссю, де зібралася велика кількість мігрантів, які хочуть потрапити до Євросоюзу, повідомляє Новое время.

Дуда вирушив на кордон одразу після святкування Дня незалежності Польщі. На кордоні він "прийняв участь у реєстрації офіцерів і солдатів, які вирушають у нічне патрулювання вздовж кордону, побажавши їм безпечної служби".