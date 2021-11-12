РФ підняла винищувач через британський літак біля Криму

Росія підняла в повітря винищувач для перехоплення британського літака-розвідника, який пролітав біля тимчасово окупованого Криму, повідомляє Новое время.

Про це інформувала пресслужба Міноборони РФ. У російському міністерстві заявили, що винищувач Су-30 перехопив британський розвідувальний літак Boeing RC-135. У РФ стверджують, що він нібито намагався наблизитись до Криму. У заяві йдеться про те, що британський літак змінив курс від Криму після того, як до нього наблизився російський літак.

У Міноборони РФ також заявили, що зараз есмінець USS Porter і флагман Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney рухаються до західної частини чорноморської акваторії. Контроль за їхніми діями ведуть крейсер Москва та фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту.