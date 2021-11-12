РФ підняла винищувач через британський літак біля Криму
Росія підняла в повітря винищувач для перехоплення британського літака-розвідника, який пролітав біля тимчасово окупованого Криму, повідомляє Новое время.
Про це інформувала пресслужба Міноборони РФ. У російському міністерстві заявили, що винищувач Су-30 перехопив британський розвідувальний літак Boeing RC-135. У РФ стверджують, що він нібито намагався наблизитись до Криму. У заяві йдеться про те, що британський літак змінив курс від Криму після того, як до нього наблизився російський літак.
У Міноборони РФ також заявили, що зараз есмінець USS Porter і флагман Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney рухаються до західної частини чорноморської акваторії. Контроль за їхніми діями ведуть крейсер Москва та фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту.
"Міністерство оборони Росії розцінює військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на південному сході", - заявили в Міноборони Росії.