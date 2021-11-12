У ГБР оцінили збитки від корупції, завдані бюджету

Протягом трьох років втрати у кримінальних справах щодо корупціонерів оцінюються у 524 млн гривень, повідомляє Дзеркало тижня.

"Зловживання посадових осіб, які порушують законодавство заради особистої вигоди, завдають величезних збитків державному бюджету України. Розмір втрат держави, встановлених ДБР за три роки активної діяльності у спрямованих до суду кримінальних провадженнях, перевищує 524 млн грн" , - інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що за вказаний період задокументовано отримання хабарів на суму понад 41 млн грн, арештовано майно загальною вартістю 186 млн грн, до суду направлено понад 1,1 тис. обвинувальних актів щодо 1 тис. 412 осіб.

Підозри пред'явлені двом суддям, одному працівникові ДБР, 438 поліцейським, 33 прокурорам, 13 службовцям СБУ, 76 податківцям, 125 митникам, 99 прикордонникам, 48 працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, 128 працівникам Державної лісової охорони, України, 17 працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, 8 працівникам органів Національної гвардії України, 107 військовослужбовцям.