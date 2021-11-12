Польща не вважає мігрантів біля кордону з Білоруссю біженцями

Польща не вважає людей, які застрягли на білорусько-польському кордоні, біженцями. Про це в четвер, 11 листопада, в інтерв'ю російській радіостанції Ехо Москви заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Корреспондент.

За його словами, щоб розраховувати на набуття статусу біженця, мігранти мали потрапити до Польщі безпосередньо з кризових регіонів.

"Проблема в тому, що вони всі легально приїхали до Білорусі, отримали туристичні візи за білоруським законом, а це означає, що вони переходять до Євросоюзу з безпечної держави. Це дуже важлива форма. Якби вони прийшли з країн, де відбуваються небезпечні події, вони могли б отримати цей законний документ. Незаконно, щоб туристи перейшли незаконно кордон та отримали статус біженців" , - наголосив представник польського зовнішньополітичного відомства.

Ясіна категорично заявив, що Польща за жодних умов не пустить мігрантів із польсько-білоруського кордону на свою територію.