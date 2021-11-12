Місія ОБСЄ втратила дрон на території "ЛНР"

Місія ОБСЄ втратила дрон на території "ЛНР"

Спостерігачі місії ОБСЄ втратили контроль над БПЛА малого радіуса дії після "глушіння" сигналу поблизу Перевальська, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у щоденному звіті № 265/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 11 листопада 2021 року.

"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) для здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь. З 10:13 до 10:17 апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням", - йдеться у звіті.

Згідно з ним, команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район.

Також у звіті повідомляється, що свободу пересування Місії й далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань РФ у Донецькій області, а також у межах і поблизу ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого в Луганській області.

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