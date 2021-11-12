Місія ОБСЄ втратила дрон на території "ЛНР"

Спостерігачі місії ОБСЄ втратили контроль над БПЛА малого радіуса дії після "глушіння" сигналу поблизу Перевальська, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у щоденному звіті № 265/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 11 листопада 2021 року.

"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) для здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь. З 10:13 до 10:17 апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням" , - йдеться у звіті.

Згідно з ним, команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район.

Також у звіті повідомляється, що свободу пересування Місії й далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань РФ у Донецькій області, а також у межах і поблизу ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого в Луганській області.