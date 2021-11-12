Монастирський розповів про план стримування мігрантів
У Міністерстві внутрішніх справ наразі визначили приблизно 10 ділянок кордону, де можуть відбуватися основні підходи мігрантів до державного кордону з Україною. Про це в ефірі "Право на владу" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.
"Що ми бачимо у тактичному плані: визначено приблизно 10 ділянок, де основні можуть відбуватися підходи мігрантів до державного кордону з Україною. Саме там будуть посилюватися прикордонники, зокрема, і Нацгвардією, і поліцією", - поінформував Монастирський.
За його словами, наразі основним меседжем є консолідація усіх зусиль. Тому, як уточнив Монастирський, під час засідання РНБО, яке відбулося у середу, також йшло обговорення щодо підрозділів територіальної оборони.
"І цю ідею підтримали і міністр оборони, і президент - щоб у цих областях провести навчання з територіальної оборони", - зазначив глава МВС.
"Наша механіка буде, звичайно, подібна до протистоянь на литовському кордоні і на кордоні з Польщею. Тобто, безперечно, (це будуть проходити – ред.) визначення місць скупчення, а розвідка буде інформувати (нас – ред.) у разі направлення мігрантів у сторону України, тобто, про те, куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи будуть перебувати вже за лічені хвилини. Саме це і буде основна мета – не допустити масового прориву державного кордону", - повідомив міністр.
Говорячи про ситуацію з мігрантами, Монастирський окремо висловив думку, що вона якнайкраще показує, що розділяти наразі прикордонників, Нацгвардію, Нацполіцію і ДСНС наразі "неможливо і недоцільно", і що це питання наразі не стоїть на порядку денному.
Також він поінформував, що у четвер під час свого візиту на Волинь, зокрема, зустрічався з громадою Шацька.
"Ми говорили і про те, що потрібно допомогти розміщенню наших гвардійців, тому що зараз йдуть холоди, і щоб вони могли жити і перебувати там у нормальних теплих умовах. Бо ми поки що прогнозуємо, що місяць, два, а то і більше, їм прийдеться перебувати поблизу держкордону", - зазначив Монастирський.
Окремо він нагадав, що наразі фактично відсутній нормальний кордон Україною і РФ, та Україною і Білоруссю.
"Це дві окремі теми, але ми наразі фактично їх зводимо в одну, тому що ця міграційна криза для свідомості кожного українця загострює (питання – ред.): а що у нас там, а чи є кордон? Відповідь – так, прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону – немає. І це наша загальна задача – задача усього уряду, Президента, суспільства, бо це будується за податки громадян – наступного року збудувати кордон між Україною і РФ та між Україною і Білоруссю. Мова йде про понад 1000 км державного кордону", - сказав очільник МВС.