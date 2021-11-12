Монастирський розповів про план стримування мігрантів

У Міністерстві внутрішніх справ наразі визначили приблизно 10 ділянок кордону, де можуть відбуватися основні підходи мігрантів до державного кордону з Україною. Про це в ефірі "Право на владу" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.

"Що ми бачимо у тактичному плані: визначено приблизно 10 ділянок, де основні можуть відбуватися підходи мігрантів до державного кордону з Україною. Саме там будуть посилюватися прикордонники, зокрема, і Нацгвардією, і поліцією" , - поінформував Монастирський.

За його словами, наразі основним меседжем є консолідація усіх зусиль. Тому, як уточнив Монастирський, під час засідання РНБО, яке відбулося у середу, також йшло обговорення щодо підрозділів територіальної оборони.

"І цю ідею підтримали і міністр об﻿орони, і президент - щоб у цих областях провести навчання з територіальної оборони" , - зазначив глава МВС.

"Наша механіка буде, звичайно, подібна до протистоянь на литовському кордоні і на кордоні з Польщею. Тобто, безперечно, (це будуть проходити – ред.) визначення місць скупчення, а розвідка буде інформувати (нас – ред.) у разі направлення мігрантів у сторону України, тобто, про те, куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи будуть перебувати вже за лічені хвилини. Саме це і буде основна мета – не допустити масового прориву державного кордону" , - повідомив міністр.

Говорячи про ситуацію з мігрантами, Монастирський окремо висловив думку, що вона якнайкраще показує, що розділяти наразі прикордонників, Нацгвардію, Нацполіцію і ДСНС наразі "неможливо і недоцільно", і що це питання наразі не стоїть на порядку денному.

Також він поінформував, що у четвер під час свого візиту на Волинь, зокрема, зустрічався з громадою Шацька.

"Ми говорили і про те, що потрібно допомогти розміщенню наших гвардійців, тому що зараз йдуть холоди, і щоб вони могли жити і перебувати там у нормальних теплих умовах. Бо ми поки що прогнозуємо, що місяць, два, а то і більше, їм прийдеться перебувати поблизу держкордону" , - зазначив Монастирський.

Окремо він нагадав, що наразі фактично відсутній нормальний кордон Україною і РФ, та Україною і Білоруссю.