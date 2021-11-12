У Раді безпеки ООН Білорусь назвали винною у міграційній кризі

США, Великобританія та країни ЄС у Раді Безпеки ООН вважають, що міграційна криза на кордоні з Польщею створена Білоруссю, і засуджують її. Про це йдеться у поширеній у четвер спільній заяві зазначених країн за підсумками закритих консультацій у РБ ООН, повідомляє ТАСС.

Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, США поряд з Албанією виступили з "осудом організованої інструменталізації людей, чиї життя та добробут поставлені під загрозу в політичних інтересах Білорусії".

На думку вищезгаданих країн, Мінськ має на меті "дестабілізацію ситуації на зовнішніх кордонах сусідніх держав і ЄС та відволікання уваги від порушення прав людини всередині самої "Білорусі.

Сторони готові обговорити санкційні заходи проти влади Білорусі та тих, хто, як вони вважають, сприяє міграційній кризі на кордоні з Польщею.

"Водночас ми висловлюємо солідарність з Польщею та Литвою і готові обговорити подальші заходи, які ми можемо вжити, щоб підтримати їх, а також заходи проти тих, хто причетний до дій режиму Лукашенко та сприяє їм, забезпечуючи можливість незаконного перетину зовнішнього "кордону Євросоюзу" , - йдеться у заяві.

Країни обіцали зберегти єдиність та рішучість у захисті Євросоюзу від "гібридних операцій білоруської влади". Вони також закликали до співпраці країни походження мігрантів, які мають застерегти своїх громадян "від потрапляння в пастку білоруської влади". Західні країни також закликали Мінськ забезпечити мігрантам необхідний захист та допомогу.

"Ми наголошуємо, що всі дії повинні робитися на основі фундаментальних цінностей, заради захисту життя людей" , - наголошується у документі.

Сторони також вважають владу Білорусі загрозою регіональній безпеці та закликають до заходів проти них. На їхню думку, дії влади у Мінську "неприйнятні та вимагають жорсткої міжнародної реакції та взаємодії з метою притягти Білорусь до відповідальності".