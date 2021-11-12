В Україні розпочали боротьбу з нелегальними перевізниками

Державна служба України з безпеки на транспорті (Уктрансбезпека) спільно з Національною поліцією України 11 листопада провела перший рейд для боротьби з нелегальними пасажирськими перевізниками.﻿ Про це розповів голова Уктрансбезпеки Євген Зборовський на брифінгу 11 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Проблема нелегальних перевізників дуже актуальна особливо під час пандемії COVID-19, коли легальні перевізники працюють з суттєвими обмеженнями у зв’язку карантином. Нелегальні перевізники дозволяють собі не дотримуватись ніяких норм, що несе небезпеку для пасажирів. Ми сьогодні провели перший такий рейд для боротьби з нелегальними перевізниками, і я точно можу анонсувати, що вони відбуватимуться й надалі" , - сказав Зборовський.

Він додав, що з 1 жовтня в Україні набули чинності нові штрафи для порушників правил перевезень пасажирів та вантажів на транспорті. За словами голови Уктрансбезпеки, нелегальні перевізники, яких виявили в ході рейду 11 листопада, повинні будуть сплатити штрафи у розмірі щонайменше 17 тис. грн.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що поліція та Уктрансбезпека об’єднали зусилля саме для боротьби з нелегальними перевізниками.