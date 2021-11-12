У Міненерго озвучили рішення при можливому дефіциті газу

Навіть якщо наприкінці опалювального сезону виникне дефіцит газу, Україна зможе імпортувати його зі Словаччини. Про це під час етеру програми "Право на владу" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні у нас у сховищах знаходиться достатньо природного газу. Хочу також наголосити, що навіть у разі дефіциту ми маємо змогу його імпортувати" , - сказав Немчинов.

За його словами, імпорт може здійснюватися з боку Словаччини. Заступник міністра підкреслив, що НАК "Нафтогаз" має достатньо ресурсів для отримання такого імпорту: і фінансових, і заброньовані потужності газотранспортної системи. Нафтогаз працює за довгостроковими контрактами, тому прогнозована ціна газу, який він може закупити наприкінці зими, буде приблизно 26 тис. грн за 1 тис. кубометрів.