Курс валют НБУ на 12 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 11 ноября, вырос до уровня 26.10 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 29.91 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 21 коп до 35.00 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 23 коп до 28.31 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 6.47 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.102200
|EUR
|Евро
|29.914400
|RUB
|Рубль
|0.366970
|GBP
|Фунт стерлингов
|34.996500
|CHF
|Швейцарский франк
|28.307300
|PLN
|Польский злотый
|6.467200