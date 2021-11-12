Курс валют НБУ на 12 ноября

Курс валют НБУ на 12 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 ноября, вырос до уровня 26.10 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 29.91 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 21 коп до 35.00 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 23 коп до 28.31 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 6.47 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.102200 +0.045
EUR Евро 29.914400 --0.204
RUB Рубль 0.366970 --0.001
GBP Фунт стерлингов 34.996500 --0.205
CHF Швейцарский франк 28.307300 --0.23
PLN Польский злотый 6.467200 --0.062

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