Криза з мігрантами: у Британії виступили проти участі НАТО

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі вважає, що НАТО не варто брати участь у вирішенні міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, повідомляє Газета.ru.

Він наголосив, що Євросоюзу слід самостійно займатися захистом своїх кордонів.

«Насамперед це завдання Європейського союзу — захищати свої кордони. Чим раніше ЄС відреагує, тим краще» , — сказав Хіпі у ході щорічної Балтійської конференції з оборони, яка проходила в Естонії.

Він також висловив думку, що якщо ситуація дійде до участі Північноатлантичного альянсу, мова вже йтиме про «дуже небезпечний напрямок».