Криза з мігрантами: у Британії виступили проти участі НАТО
Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі вважає, що НАТО не варто брати участь у вирішенні міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, повідомляє Газета.ru.
Він наголосив, що Євросоюзу слід самостійно займатися захистом своїх кордонів.
«Насамперед це завдання Європейського союзу — захищати свої кордони. Чим раніше ЄС відреагує, тим краще», — сказав Хіпі у ході щорічної Балтійської конференції з оборони, яка проходила в Естонії.
Він також висловив думку, що якщо ситуація дійде до участі Північноатлантичного альянсу, мова вже йтиме про «дуже небезпечний напрямок».
«Якщо це стане переважно питанням НАТО, ми опинимося на дуже, дуже, дуже небезпечній території», — заявив міністр.