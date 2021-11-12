Засновнику WikilLeaks Ассанжу дозволили одружитися у в'язниці

Засновник WikilLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл одружитися зі своєю нареченою Стеллою Моріс у тюрмі, повідомляє Новое время.

У тюремній службі зазначили, що заява Ассанжа "була розглянута у звичайному порядку". Пара зможе подати заяву про укладання шлюбу відповідно до закону від 1983 року.

Пара, яка заручена п'ять років і має двох дітей, стверджує, що неодноразово робила запит про узгодження проведення весільної церемонії у в'язниці.