На придбання житла для переміщених осіб виділять 125 млн

Програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб коштом співфінансування з державного та місцевих бюджетів продовжать щонайменше на три роки, і у 2022 році планують витратити на неї 125 мільйонів гривень з держбюджету, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час презентації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року, відповідаючи на запитання кореспондента видання.

"Програма буде діяти (наступного року - ред), 125 мільйонів гривень закладається, як і цього року з подальшим збільшенням на 25 мільйонів у 2023 році та ще на 25 мільйонів у 2024 році" , - сказала вона.

Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% - з бюджету громад. Водночас деякі громади відмовляються від цього через брак коштів.

"Подекуди й 30% для громад важко, і вони відмовляються від такої можливості, бо не можуть знайти кошти" , - сказала Верещук.

Водночас вона припустила, що міжнародні партнери, можливо, долучаться і допоможуть у співфінансуванні цієї програми придбання житла, а держава гарантуватиме оплату 70% вартості житла.