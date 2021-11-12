Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер торгівля на міжбанківському валютному ринку проходила за схемою ТОМ (з розрахунками в п'ятницю). Це зумовило знижені обороти та слабку активність як продавців, так і покупців, яким дуже хотілося брати валюту за таких умов.

Спроби спекулянтів зіграти на підвищення та спровокувати паніку цього дня спочатку були приречені на невдачу. А Національний банк вперше за останні 10 днів вирішив узяти паузу та відпочити після нервової середи. Сьогодні робота на міжбанку повернеться у звичайне русло. Оскільки до 19 числа – крайнього терміну сплати податку на прибуток за третій квартал – ще залишається час, пропозиція валюти від експортерів зберігатиметься на високому рівні, і не виключено чергових спроб перевірити на міцність рівень 26 гривень. Як і в попередні дні, все залежатиме від Національного банку та поставлених перед ним завдань; у разі потреби регулятор легко зупинить непотрібне зміцнення гривні.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,08/26,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер коливалася в межах 26,15-26,20 гривень: зранку його продавали по 26,19-26,20 гривень, але вже до обіду «американець» подешевшав до 26,15-26,16 гривень; така сама ціна збереглася і надвечір. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,15 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо безготівковий долар знову почне втрачати в ціні, поповзуть вниз і цінники на готівковий долар.

Євро на ринку FOREX учора продовжив падіння і надвечір опустився до позначки 1,1441 долара. Вранці п'ятниці він уже встиг встановити новий річний мінімум – 1,1434 долари. Євро падає третій день поспіль після публікації у середу 10 листопада статистичних даних, що свідчать про зростання інфляції у США до максимального значення за останні 30 років. Готівковий євро вчора протягом дня подешевшав ще на 12 копійок – з 30,07-30,10 вранці до 29,95-29,97 гривень увечері. Сьогодні вранці продажі стартують із 29,90-29,95 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Якщо ж євро продовжить зниження у світі, то й готівковий євро протягом дня подешевшає ще сильніше.

Російський рубль у четвер спочатку зміцнився до 71,00 рублів за долар, а до кінця дня впав до 71,80 рублів на тлі загального зміцнення долара у світі. Вранці четверга він торгується у діапазоні 71,60-71,75 рублів за долар. Ціна готівкового рубля у столиці вчора залишилася незмінною – 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні можлива поява пропозицій по 3,63-3,64 гривні за 10 рублів, але більшість обмінних пунктів продаватиме рубль за вчорашньою ціною.