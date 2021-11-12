Сховища Газпрому в Європі на критично низькому рівні

Найбільші підземні газові сховища (ПСГ) "Газпрому" в Європі - Rehden і Jemgum у Німеччині, Haidach в Австрії - почали пустіти і так і не перейшли в режим інтенсивного накачування, повідомляє Коммерсант.

Наразі запаси там перебувають на критично низькому рівні, незважаючи на доручення президента РФ інтенсивно поповнювати європейські сховища після того, як будуть заповнені російські.

За даними європейських операторів ПСГ, рівень запасів Rehden оцінюється у 9,58 відсотка; з Jemgum (87,4 відсотка) та Haidach (54,2 відсотка) йде відбір і вже відкачано 10 та 6 мільйонів кубометрів відповідно. Ще одне сховище – Bergermeer у Нідерландах – заповнене на 30,71 відсотка, але там теж розпочався відбір.

У свою чергу, в «Газпромі» пояснили, що показники нетто-відбору чи закачування необ'єктивні, оскільки в ПСГ газ зберігає не лише російська компанія. У той же час рівень заповнення власних сховищ компанії в Європі залишається втричі нижчим, ніж у середньому по ЄС. Таким чином надолужити відставання цього року вже неможливо.

Аналітик Fitch Дмитро Маринченко наголосив, що для цього потрібно закачати принаймні 5 мільйонів кубометрів газу. З огляду на те, що сукупна максимальна проектна продуктивність Rehden, Jemgum, Haidach і Bergermeer на закачування складає близько 80 мільйонів кубометрів на добу, російській монополії доведеться максимально використовувати потужності газопроводу «Ямал-Європа» до кінця року, проте компанія вже забронювала їх на мінімальному рівні до кінця листопада.