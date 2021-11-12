У WhatsApp з'явилася нова функція приватності

У популярному месенджері WhatsApp з'явилася функція, що підвищить приватність користувачів. Як пише портал WABetaInfo, оновлення вже зараз може бути доступним для користувачів з версією програми 2.21.23.14, повідомляє Лента.ру.

Ідеться про можливість приховувати деякі дані свого профілю від частини контактів. Зокрема, користувачі зможуть налаштовувати списки людей, які бачать час останнього відвідування, фото профілю та блок «Про себе». Всі ці функції раніше тестувалися в окремих бета-версіях програми, проте тепер стали доступні широкому колу тестерів і одночасно.

Користувачі, які включили цю функцію, яка отримала назву «Мої контакти, крім…», не зможуть бачити час останнього відвідування месенджера у тих контактів, яких вони виключили зі списку. У той же час це правило не поширюється на фото профілю та блок з персональними відомостями: користувач зможе бачити їх навіть у тих контактів, яким він заблокував доступ до аналогічної інформації про себе.

Зазначається, що на пристроях, на яких нова функція недоступна, вона з'явиться в майбутніх оновленнях.

Раніше стало відомо, що популярний месенджер WhatsApp можна використовувати на комп'ютері без прив'язки до телефону. Ця бета-версія доступна будь-якому користувачеві. Пропозиція взяти участь у тестуванні з'явиться після синхронізації програми з десктопною версією WhatsApp.