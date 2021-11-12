Toyota вперше з травня нормалізувала роботу заводів у Японії

Найбільший японський автоконцерн Toyota Motor (Тойота мотор) вперше з травня поточного року зміг нормалізувати роботу своїх заводів в Японії, що повинно призвести до зростання виробництва в грудні. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві компанії, повідомляє finanz.ru.

Концерн відчував низку труднощів через брак деталей. Це було пов'язано з порушеннями ланцюжків поставок через ускладнення ситуації з коронавірусом у країнах Південно-Східної Азії. В результаті концерн припиняв роботу заводів та скорочував обсяги виробництва.

Однак зараз компанії вдалося вирішити всі проблеми із забезпеченням постачання деталей комплектуючих, і всі її 14 заводів у Японії функціонують у звичайному режимі. Toyota Motor прогнозує, що у грудні світові обсяги виробництва досягнуть 800 тис. автомобілів. Це перевищить торішні показники на 20 тис. одиниць та стане рекордом для грудня.

Разом з тим, за підсумками 2021 фінансового року (завершується 31 березня 2022 року) Toyota Motor очікує скорочення обсягів виробництва автомобілів приблизно на 300 тис. одиниць.

Японський автоконцерн у 2020 році реалізував у всьому світі понад 9,53 млн автомобілів, ставши лідером за цим показником серед інших компаній і вперше за п'ять років обігнавши свого головного конкурента - німецький концерн Volkswagen ("Фольксваген"). Чистий прибуток провідного японського автомобільного концерну за підсумками 2020 фінансового року (квітень 2020 – березень 2021 року) виріс на 10,3%, до 2,25 трлн єн (20,6 млрд доларів).