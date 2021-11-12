Захоплюючі та цікаві місця, які варто відвідати у Польщі у листопаді

У Польщі осінній сезон називається Złota Polska Jesień (Золота польська осінь), і це найкраща назва. Через клімат країни вересень, жовтень та листопад не повинні бути надто спекотними чи надто холодними. Так що це - ідеальний час, щоб дослідити країну, повідомляє WomanEL.

Далі про деякі вдалі місця в Польщі, які ви можете відвідати в листопаді:

Варшава

Проведіть кілька днів у столиці Польщі. Завітайте до найцікавіших польських музеїв, якщо вони будуть відкриті. Наприклад, Музей Варшавського повстання, Національний музей, Єврейський історичний музей Полін чи Науковий центр Коперника. Сходіть у парк Лазенки, пограйте з білками і подивіться, як падає листя. Або завітайте до Повонзківського цвинтаря, де покояться найвидатніші поляки.

Балтійське узбережжя

Хоча купатися в Балтійському морі восени - це не найкраща ідея, вам все ж таки варто вирушити на узбережжя. Осінь (і зима) - це час, коли море виділяє найбільшу кількість йоду, який при вдиханні позитивно позначається на здоров'ї.

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Вроцлав

Нижня Сілезія – край безлічі чудових замків та палаців, центрів паломництва, а також туристичних міст та селищ. На вихідні варто вирушити у мальовничі гори Карконоше. Чи не шанувальник гір? Тоді подумайте про поїздку до Вроцлава – столиці Нижньої Сілезії. У цьому місті вам точно нудьгувати не доведеться.

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Краків

Краків – найтуристичне польське місто. Тому відвідування Кракова восени – чудова альтернатива для тих, хто намагається уникнути скупчення людей. Щоб насолодитися цією прекрасною порою року, відвідайте парк Стефана Жеромського, Ратушний парк, сад Юзефа Мехоффера.