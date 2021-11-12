У США заборонили використання обладнання Huawei та ZTE

Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє використання у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE, повідомляє "Интерфакс".

Відповідно до закону американська Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) більше не повинна розглядати та затверджувати будь-які заявки на отримання дозволів на використання обладнання китайських компаній, що представляє неприйнятний "ризик для національної безпеки". Комісар FCC Брендан Карр заявив, що з 2018 року відомство схвалило понад 3 тис. заявок від Huawei. Підписаний закон "допоможе гарантувати, що небезпечне обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE, більше не може бути підключене до американських мереж зв'язку".

Законом передбачено, що FCC також може відкликати попередні дозволи, видані китайським компаніям раніше.

Законопроект 28 жовтня поточного року був одноголосно схвалений Сенатом США, а на початку листопада – Палатою представників США переважною більшістю голосів.

У березні FCC визначила п'ять китайських компаній, які становлять загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США. До них відносяться згадані Huawei та ZTE, а також Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology та Zhejiang Dahua Technology.