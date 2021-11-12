У Шотландії почали вирубувати дерева заради відновлення боліт

У Шотландії почалася масова вирубка комерційних плантацій ялин. Таким чином планується відновити торф'яники, що пересихають, на яких вони ростуть. На думку місцевих експертів, цим можна врятувати планету від парникових газів, повідомляє Газета.ru.

Вчені розраховують, що цей захід допоможе утримувати вуглець у болотах і сприятиме відновленню біологічного розмаїття.

Після проведеного лазерного сканування виявилося, що торфовища біля шотландського села Банлойт містять 1,2 млн тонн вуглецю, це еквівалентно приблизно 2% річного вуглецевого сліду Шотландії.

Висаджування ялин у промислових масштабах призвело до того, що на торф'яних ґрунтах почалося осушення, через що виділяються парникові гази. Наголошується, що вчені перевірили – ялинки не встигають їх поглинати.

Таким чином у країні розгорнулася програма із заболочування торфовищ проєкту Bunloit Rewilding фонду Rewilding Europe. Якщо він вдасться, то буде збереження 60 тисяч тонн вуглецю протягом 100 років. Болота також стануть середовищем проживання багатьох видів флори та фауни, що відповідає меті збереження біорізноманіття в регіоні.