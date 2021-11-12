Данилов розповів, чи можуть військові відкрити вогонь по мігрантах із Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував міграційну кризу на білоруському кордоні. Він пояснив, чи зможуть військові відкрити вогонь у разі прориву українського кордону мігрантами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку заяву він зробив у ефірі ток-шоу "Право на владу".

"По-перше, ми не можемо відкривати вогонь на ураження. Це категорично заборонено. Інша справа, що ми повинні вжити превентивних заходів, щоб цього не сталося" , - заявив Данилов.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський також прокоментував ситуацію, що склалася.