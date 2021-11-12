Періс Гілтон вийшла заміж за Картера Реума

40-річна Періс Гілтон одружилась з Картером Реумом, з яким зустрічалась півтора року. Казкове весілля закохані зіграли в Лос-Анджелесі на віллі свого покійного діда моделі. Святкування розпочалось 11 листопада й триватиме щонайменше три дні, повідомляє 24 Канал.

Урочиста церемонія розпочалась з прийому в маєтку в розкішному районі Бель Ейр. За повідомленнями інсайдерів, саме там Періс Гілтон відповіла коханому заповітне "так".

Одразу після розпису світська левиця опублікувала зворушливий допис у своєму інстаграмі. У весільній сукні вона оголосила, що вийшла заміж і стала офіційною дружиною Картера Реума.

"Моя вічність починається сьогодні. Щойно одружилась," , – написала Періс Гілтон.

Фото из инстаграма

Після офіційної церемонії на гостей весілля Періс Гілтон і Картера Реума чекає карнавал на пірсі Санта-Моніки та вечір у стилі black tie, який відбудеться в суботу.