Власник танкера Delfi, що затонув, заплатить Україні штраф

Госпсуд Одеської області задовольнив позовні вимоги прокуратури щодо стягнення з компанії-судновласника вантажного танкера Delfi понад $16 тис, повідомляє UBR.

Саме таких збитків було завдано Україні через забруднення акваторії Чорного моря внаслідок витікання палива після аварії, розповіли у прес-центрі Офісу Генпрокурора.

Водночас екс-глава Держекоінспекції Андрій Мальований вважає, що сума збитків – дуже низька. Розрахунок збитків за кілограм скинутих нафтопродуктів становить $329.

"Така низька сума відшкодування – показник усієї недосконалості системи нормативно-правового та законодавчого регулювання у сфері навколишнього середовища… Це не покриває тих негативних довгострокових наслідків для моря, які завдають забруднення" , – написав він у Facebook.

Танкер у листопаді 2019 року в акваторії порту "Південний" в умовах шторму був зірваний з якоря і, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Через витік нафтопродуктів було забруднено акваторію Чорного моря.

Після кількох спроб у вересні 2020-го танкер було піднято українською компанією "Краншип" і відбуксовано на "острів загиблих кораблів".

У травні 2021 року суд відібрав у компанії Mister Drake PC право власності на Delfi та передав його Україні.