В Україні презентовано нові вантажівки Renault

Renault Trucks представила на українському ринку оновлене покоління своїх важких вантажівок серії TCK. Водночас у компанії переходять на нові стандарти сервісного обслуговування, які тепер будуть більш зручними та прогнозованими для клієнтів, повідомляє Autoconsulting.

Докладніше про головні новації оновленого модельного ряду Renault Trucks T, C, До.

Renault Trucks настала черга оновити свій модельний ряд і анонс майбутніх інновацій почали завчасно. Показово, але першими дізнатися про нові вантажівки можна було віртуально, в популярній грі-симуляторі Euro Truck Simulator 2, а потім їх представили в живу.

Знадобилося кілька місяців, щоб новенькі Renault T, C, K-серії дісталися України, але очікування коштувало того. Отже, що змінилося?

Зовнішніх змін не так багато. Тепер відрізнити оновлену лінійку можна за зменшеними у розмірах фарами, які стали повністю світлодіодними вже в базовій комплектації. Пластикові облицювання бампера можуть бути забарвленими у колір вантажівки або виконані у чорному кольорі. А нові грати завершують сучасніший вигляд новинок.

Але ефект від цього оновлення не лише естетичний, а й у оптимізації аеродинаміки. За рахунок нових елементів вдалося знизити витрату палива до 3% у разі використання системи інтелектуального круїз-контролю Optivision.

У кабіні змін більше. Рульова колонка тепер регулюється за допомогою одного ножного регулятора, який дозволяє встановити як положення, так і нахил керма, все регулювання відбуваються в 3-х точках.

На панелі приладів з'явилися зручні холдери, в яких можна зафіксувати смартфон або планшет плюс до них тепер є зручні USB-роз'єми для підзарядки. З'явилися підзарядки і в спальній зоні. Також з'явився додатковий лоток для документів А4.

Компанія Renault Trucks змінила конструкцію своїх сидінь і тепер пропонує модульну лінійку для повної гнучкості з погляду налаштувань, вибору комбінацій та опцій. Виробник також представив новий текстиль, розрахований на те, щоб щодня витримувати численні підйоми в кабіну та з неї. Як опція пропонується шкіряна версія.

З боку пасажира транспортні засоби мають два місця для зберігання речей загальною ємністю 7 літрів (включаючи дволітровий холодильний простір).

Renault Trucks збільшила товщину матраца спального місця Serenity на 13% та подвоїла кількість пружин, забезпечивши оптимальну підтримку завдяки кращому розподілу ваги тіла. В якості опції можна додати наматрацник, що миється, з піноматеріалу з ефектом пам'яті. Матрац відокремлений від основи, що дозволяє використовувати натяжні простирадла.

Для додаткової зручності в спальній зоні додано два роз'єми USB-C для полегшення підзарядки електронних пристроїв, тримаючи їх у зручній доступності для водія під час відпочинку. Поліпшено і систему захисту кабіни від проникнення, коли водій залишає машину.

Інженерам Renault Trucks вдалося знизити витрати пального вантажівок на 3%. Досягти цього вдалося за рахунок трьох ключових рішень. По-перше, покращала аеродинаміка кабіни. По-друге, вантажівки тепер взуті у шини класу «А». А по-третє, свій внесок вносить нова версія інтелектуального круїз-контролю Optivision, яка має два режими на вибір: Eco on (Включення Еко) – це режим за замовчуванням, який оптимізує витрату палива за рахунок регулювання прискорення, перемикання передач, круїз-контролю та гальмування, тоді як Eco off (Без Еко) дозволяє змінювати режим руху.

Крім того, Renault Trucks оновленого покоління можуть оновлювати «прошивки» повітрям та інформувати сервіс про несправності. Фахівці мережі Renault Trucks можуть проводити попередню діагностику та дистанційний моніторинг транспортних засобів. Це дозволить взагалі відмовитися від фіксованих ТО-1 та ТО-2 тощо, а перейти на індивідуальний графік візитів на сервіс. Крім того, «Рено Тракс Україна» пропонує покупцям нових вантажівок одразу кілька варіантів сервісних контрактів. Таке рішення дозволить чітко планувати витрати на обслуговування вантажівок та чітко знати собівартість 1 км заздалегідь.

Нові Renault Trucks серій T, C та К вже доступні для замовлень у дилерів. Детальніше про головні новації у новинках дивіться у цьому відео: