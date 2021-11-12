Ціна соняшникової олії перевищить 100 грн – прогноз виробника

Внаслідок подорожчання енергоносіїв незабаром в українських магазинах можна буде зустріти соняшникову рафіновану олію за ціною, вищою за 100 грн за літр. Такий прогноз дав член "Української Ради бізнесу" та власник компанії "ГрадОлія" Станіслав Таршин, повідомляє UBR.

Він пояснив, що восени природний газ різко подорожчав для підприємств майже в 2,5 рази. Тільки через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5-10%.

Ситуація ускладнюється тиском на собівартість інших складових виробництва – а саме гексанового розчинника та електроенергії, ціна яких зросла майже на 25%.

Водночас гексановий розчинник та е/е займають понад 30% у собівартості виробництва для олійно-жирової галузі.

"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини" , - наголосив Таршин.

На його думку, все це змушує підприємства піднімати ціни на кінцеву продукцію. Подорожчання соняшникової олії призведе до втрати українськими виробниками частки світового ринку та зниження обсягів виробництва.

Однак стратегічно від подорожчання можуть виграти ті підприємства, які знизить залежність від газу за рахунок модернізації виробництва.