Укрзалізниця збільшує кількість поїздів до Буковелю

АТ "Укрзалізниця" розпочинає реновацію станції "Татарів" та ініціює процедуру її перейменування на "Татарів-Буковель", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Реновація станції "Татарів" пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин на шляху - до популярного серед туристів урочища "Буковель" та однойменного лижного курорту" , - зазначають в "Укрзалізниці".

Крім того, у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає сім пар поїздів у гірськолижний курорт.

Згідно з новим графіком, через Буковель слідуватимуть сім поїздів: №5/6 Маріуполь – Рахів; №15/16 Харків – Рахів; №55/56 Київ – Рахів; №95/96 Київ – Рахів; №25/26 Одеса - Рахів; №125/126 Миколаїв – Рахів; №130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

Продаж квитків №55/56 Київ - Рахів, №95/96 Київ - Рахів, №25/26 Одеса - Рахів та №125/126 Миколаїв - Рахів вже відкрито. Інші надійдуть у продаж до кінця тижня.

Крім цього, повідомляє УЗ, для зручності пасажирів з 12 грудня діятимуть автобусні трансфери від вокзалу до Буковелю за фіксованою ціною 50 грн.