Держрегулювання цін: чому дорожчає автомобільне пальне

Чому зростають ціни на автомобільне пальне та які прогнози на майбутнє. Як на це впливає Мінекономіки, повідомляє Слово і діло.

Автомобільне пальне в Україні помітно подорожчало від початку осені. Фактично за два місяці середня вартість бензину А-95 зросла на 2,15 грн. Водночас на початку жовтня Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального. Журналісти поспілкувалися з експертом з питань енергетики та спробували з’ясувати, чому зростають ціни та які прогнози на майбутнє.

Як змінилася ціна на пальне

На початку осені А-95 преміум коштував 31,6 грн за літр. Ціна на бензин А-95 була дещо нижчою – 29,68 грн за літр. Вартість бензину А-92 становила 28,85 грн, дизельного пального - 27,90 грн за літр. Автомобільний газ коштував 17,48 грн. Загалом за два місяці він подорожчав найменше.

Ціни на пальне станом на 10 листопада:

бензин А-95 преміум – 33,83 (+2,23 грн);

бензин А-95 – 31, 82 (+2,14 грн);

бензин А-92 – 30,87 (+2,02);

дизельне пальне – 30,61 (+2,71);

газ авто­мобільний – 18,73 (+1,25 грн).

Таким чином, найбільше змінилась вартість дизпального та бензину А-95 преміум. Найменше - автомобільного газу.

Чому ціни на пальне зростають

Директор спеціальних програм науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що існує кілька причин здорожчання.

За його словами, можна виділити 4 основні фактори:

вартість нафтопродуктів на кордоні;

курс національної валюти;

попит;

зовнішній та адміністративний вплив з боку органів державної влади, які втручаються в діяльність ринку з певних міркувань.

Щодо вартості нафтопродуктів на кордоні. Україна закуповує близько 70% споживаних нафтопродуктів. Особливо велика залежність щодо дизельного пального, якого завозиться близько 80%.

"Оскільки нафтові котирування спекулятивно підвищилися до 80-83 доларів за барель, це призвело до того, що з відстроченням, але піднялися і ціни на нафтопродукти, які виробляються в тих державах, звідки Україна їх купує. І це сприяло підвищенню вартості нафтопродуктів на заправках" , – зазначив Рябцев.

З курсом валюти ситуація цікавіша. Експерт пояснив, що нафтопродукти закуповуються за комерційним курсом, переважно за євро. За євро також визначається величина акцизного податку.

Водночас протягом цієї осені спостерігається доволі нетипова ситуація для України – курс долара падає, а гривня зміцнюється, попри типові сезонні коливання. За словами Рябцева, це навпаки сприяє зниженню вартості нафтопродуктів на кордоні.

Чому ж тоді ціни на бензин зростають? Бо конкретно у цій ситуації на вартість впливають інші чинники.

Держрегулювання цін

Ще один чинник – адміністративний вплив. За словами експерта, щодекадно публікуються рекомендовані ціни на так зване соціальне пальне.

"Але ці публікації щоразу дестабілізують ситуацію на ринку, тому що навіть коли інші чинники не діють, ці публікації чомусь рекомендують трейдерам підняти вартість нафтопродуктів в роздробі" , – розповів експерт.

Загалом, за його словами, якщо підсумувати, то основним чинником впливу на ринок були саме публікації Мінекономіки, які підштовхнули абсолютну більшість трейдерів підвищити ціни.

"Інші чинники або компенсували одне одного, або їхнє змінення не було таким значним, щоб сприяти суттєвому збільшенню вартості нафтопродуктів на заправках. З огляду на це, оце державне "регулювання" стало тим драйвером зростання вартості палива на заправках з початку осені цього року" , – вважає Рябцев.

Чому держава дозволяє підвищити ціни? На думку експерта, методика, за якою визначається рекомендована ціна, не витримує жодної критика та є недосконалою.

"Якщо держава дозволяє підняти ціни, то чому б не скористатися такою можливістю. Навіть якщо жодних економічних підстав для цього немає" , – наголосив він.

Яка ситуація з іншим пальним

Директор спеціальних програм науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що зараз відбувається перехід з продажу літнього дизельного пального на зимове.

Зимове пальне не густішає на низької температури, на відміну від літнього.

"Оскільки літніх запасів дуже багато, їх треба швидко розпродати, тому ціни на дизпаливо пішли униз. Водночас, коли почнуть продавати зимове паливо (через кілька тижнів), тоді ціна буде зростати. До того ж, зимове паливо на кілька відсотків дорожче, ніж літнє" , – зазначив експерт.

Він додав, що наразі також є певні проблеми зі скрапленим газом (автогазом), тому що російські постачальники зменшили обсяги постачання цього ресурсу в Україну. Серед причин Рябцев виділив збільшений попит на скраплений газ у Туреччині, Польщі, Росії та інших країнах, які використовують його не для автівок, а для котлів (для тепла).

Експерт наголосив, що це типова щорічна ситуація, яка спостерігається з настанням опалювального сезону.