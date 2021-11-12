Знайдено ознаку швидкого діабету

Міжнародний колектив дослідників виявив, що за вмістом у крові білка фолістатину можна передбачити, чи розвинеться у людини діабет другого типу, за 19 років до початку захворювання, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці відстежили стан здоров'я понад 5,3 тисячі пацієнтів у Швеції та Фінляндії протягом чотирьох до 19 років.

"Ми знайшли, що за високими рівнями фолістатину в крові можна передбачити виникнення хвороби за термін до 19 років незалежно від інших факторів ризику, таких як вік, індекс маси тіла, рівень глюкози в крові, дієта та фізична активність" , - розповіла провідний автор. роботи, доцент Лундського університету Ян де Марініс.

Дослідники з'ясували, що фолістатин сприяє розщепленню жирів у жировій тканині, що призводить до накопичення ліпідів у печінці. Це підвищує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Повногеномний пошук асоціацій, проведений серед понад п'яти тисяч шведів, британців та італійців, показав, що рівні фолістатину керуються в організмі регуляторним білком глюкокінази (GKRP). Присвячена ознакою швидкого діабету стаття вчених опублікована у журналі Nature Communications.

Зараз дослідники працюють над розробкою діагностичного пристрою, який за змістом фолістатину дозволить передбачати ризик розвитку діабету у людини.