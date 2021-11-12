Acura повертається до моделі Integra

Відроджене ім'я Integra прийде на зміну маловиразному ILX. Нове покоління моделі покликане задовольнити потреби молодих та активних драйверів, повідомляє Обозреватель.

Через 20 років у компанії Honda та її люксовому підрозділі Acura вирішили повернутися до спортивної моделі Integra. Свого часу автомобіль користувався популярністю у фанів швидкостi.

Через 20 років у компанії Honda та її люксовому підрозділі Acura вирішили повернутися до спортивної моделі Integra. Джерело: Acura

Основою для створення Integra стало нове покоління моделі Honda Civic, але на відміну від "донора", Acura отримала кузов ліфтбек. Саме такими багато хто пам'ятає колишню Integra середини 80-х років минулого століття. Даниною поваги до предка стали великі написи на бамперах. На світ новинка дивиться тонкими світлодіодними фарами, а підкреслити спортивність моделі покликані великі 19-дюймові витончені диски з п'ятьма парами спиць.

Підкреслити спортивність моделі покликані великі 19-дюймові витончені диски з п'ятьма парами спиць. Джерело: Acura

От Civic новинка унаследовала турбированный 1,5-литровый мотор мощностью свыше 200 л.с. Джерело: Acura

Від Civic новинка успадкувала турбований 1,5-літровий двигун потужністю понад 200 к.с. Реалізувати його потенціал допоможуть 6-ступінева "механіка", диференціал підвищеного тертя та гальма Brembo. Як опція буде запропонована автоматична трансмісія.

Вперше Integra отримає американську "прописку" і займе місце на конвеєрі заводу в штаті Огайо, де вже збирають більші седани Acura TLX. Дебют новинки заплановано на весну наступного року. Вартість стане відома ближче до початку продажу.