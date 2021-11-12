У Білорусі назвали мету Польщі та Литви у ситуації з мігрантами
Польща та Литва використовують ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю для того, щоб отримати додаткове фінансування від Євросоюзу, повідомляє "Известия".
Про це заявив постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.
"Ми вважаємо, що саме західні країни "інструменталізували" цю саму міграцію, бо знищили державність, економіку, інфраструктуру в окремих країнах, спосіб життя там", - зазначив Рибаков.
За його словами, саме західні країни "мають нести всю повноту відповідальності" за людей, які масово тікають із зруйнованих Заходом держав.
"Польща і Литва, на наш погляд, якраз використовують ситуацію навколо мігрантів максимально у своїх інтересах просто як привід для викачування з Євросоюзу додаткових грошей і для виправдання своєї антимігрантської політики та численних порушень своїх міжнародних зобов'язань" , - підкреслив Рибаков.