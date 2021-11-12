Антивибухова реформа: як урядовці будуть розміновувати Донбас

В Україні створили Національний орган з протимінної діяльності, який має координувати діяльність з розмінування територій у Донецькій і Луганській областях. Відповідне рішення цього тижня ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Depo.ua.

Заснування такого органу передбачив закон "Про протимінну діяльність в Україні", який набрав чинності ще 25 січня 2019-го. Згідно з документом, в Україні мали розробити систему протимінної діяльності з утворенням кількох нових державних органів.

Однак зі зміною влади в країні прийшло нове бачення процесів. "Слуги народу" попередній концепт розкритикували за "надто складну структуру" і необхідність виділяти з бюджету кошти на нові інституції.

Тому 17 вересня 2020 року Верховна Рада внесла зміни до закону. Протимінні установи тепер засновували на платформах міністерств без виділення додаткового фінансування. На фондах Міноборони створювали Центр протимінної діяльності, а на фондах МВС - Центр гуманітарного розмінування.

Однак, мабуть, ця практика себе не виправдала, тому що 10 листопада 2021 року Кабміну все ж таки довелося створювати Національний орган з питань протимінної діяльності.

Згідно з текстом урядової постанови, це міжвідомчий допоміжний орган, який буде діяти за колегіальним принципом під головуванням міністра оборони. До його складу входять міністр оборони і заступники міністрів: внутрішніх справ, оборони, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, освіти та науки, охорони здоров'я, соціальної політики, закордонних справ, а також перший заступник голови ДСНС та представник СБУ.

Орган має координувати діяльність міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій.

Разом з тим, планування та практичну організацію заходів розмінування, внесення пропозицій з формування державної політики у протимінній діяльності, інформування громадськості, управління якістю проведення операцій з розмінування тощо здійснюватимуть Центр протимінної діяльності і Центр гуманітарного розмінування.

А між тим, проблема справді існує. Лише за попередніми оцінками, площа території, яку вважають небезпечною через наявність вибухонебезпечних предметів, складає близько 7 000 км2 з населенням близько 1,5 млн громадян України. І це лише та частина, яка вже перебуває під контролем Києва.

Значно гірша ситуація на непідконтрольній території, яка становить близько 14 000 км2. Ці території заміновані і забруднені вибухонебезпечними предметами, і після відновлення там державного контролю вони також потребуватимуть розмінування.

За даними Міжнародного центру розмінування в Женеві, Україна входить у п'ятірку держав, де від вибухонебезпечних предметів найчастіше гинуть люди. За попередніми оцінками, якщо не змінювати поточний темп, то термін повного розмінування наших територій складає 300 років і коштуватиме понад 150 мільярдів гривень.

Відповідно до закону "Про протимінну діяльність в Україні", кошти на фінансування заходів протимінної діяльності та соціальну допомогу постраждалим від мінувань надходитимуть як з держбюджету, так і за рахунок донорської допомоги країн-партнерів.

Україну в проведенні гуманітарного розмінування підтримують НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування, а також окремі країни – США, Канада і Велика Британія. Зокрема, останні надають велику матеріально-технічну допомогу у вигляді роботизованих систем розмінування, новітніх засобів захисту саперів, комплектів розмінування, систем дистанційного підриву тощо.

До розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей долучають також неурядові організації, які діють на підставі спільної угоди з Міністерством оборони України.

За підрахунками українських саперів, які в нинішніх умовах недофінансування щодня виколупують з донбаської землі близько 130 мінно-вибухових пристроїв, за умов нормальної організації всіх процесів, належного фінансування і залучення сучасних технологій, з розмінуванням Донбасу можна впоратись за 10-15 років.