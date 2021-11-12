Джамала полетіла в романтичну подорож з чоловіком
Після вильоту з "Танців з зірками" та сольника у Жовтневому палаці Джамала відправилась у відпустку. Уперше за довгий час вона полетіла за кордон не з синами, а з чоловіком. Для романтичної поїздки пара обрала Італію, місто Неаполь, повідомляє 24 Канал.
38-річна Джамала так хотіла у подорож з коханим, що їй було байдуже, де відпочивати. За словами співачки, вони з Бекіром "тицьнули пальцем, куди можна швидко полетіти прямим рейсом" й натрапили на Неаполь – місто-мільйонник в Італії.
"Нарешті вдвох. Не питайте чому саме Неаполь. Купили перший прямий переліт, який побачили,", – поділилась Джамала.
В Італію зіркове подружжя прилетіло ввечері, тому встигло побачити не так багато.