Джамала полетіла в романтичну подорож з чоловіком

Після вильоту з "Танців з зірками" та сольника у Жовтневому палаці Джамала відправилась у відпустку. Уперше за довгий час вона полетіла за кордон не з синами, а з чоловіком. Для романтичної поїздки пара обрала Італію, місто Неаполь, повідомляє 24 Канал.

38-річна Джамала так хотіла у подорож з коханим, що їй було байдуже, де відпочивати. За словами співачки, вони з Бекіром "тицьнули пальцем, куди можна швидко полетіти прямим рейсом" й натрапили на Неаполь – місто-мільйонник в Італії.

Фото з інстаграму

"Нарешті вдвох. Не питайте чому саме Неаполь. Купили перший прямий переліт, який побачили," , – поділилась Джамала.

В Італію зіркове подружжя прилетіло ввечері, тому встигло побачити не так багато.